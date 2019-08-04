不滿新一輪貿易談判「空手而回」，美國總統川普宣佈下月1日再對大陸剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，不僅引起市場動盪，連多位向來支持對陸強硬的華府鷹派也不贊成；有陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號稱，「栽什麼樹苗結什麼果，撒什麼種子開什麼花」，接下來大陸是否要繼續購買美農產品以及接續談判，取決於美方態度。

據陸媒《澎湃新聞》3日報導，「陶然筆記」微信公眾號表示，對於美方在短期內、又沒有任何徵兆下的情況下再次翻臉，確實令人出乎意料之外；但看現況連美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），以及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等財經幕僚也沒想到，川普前經濟顧問柯恩（Gary Cohn）更直言，再徵稅只會讓美成為輸家。

「陶然筆記」認為，美方已川普以大陸未遵守大量購買美農產品的承諾，以及未實現對美國停止出售芬太尼為由而對陸徵稅，但這兩點都不成立。「陶然筆記」稱，大陸近期已根據市場需求從美國採購一批農產品，而美國國內芬太尼濫用是自身管制問題，不能一昧把責任往大陸身上推。

「陶然筆記」表示，美方這次出爾反爾的原因，實際上也是出於兩點：通過極限施壓手段逼迫中方達成美方期望協定的動機，也有把美陸經貿磋商與美國國內政治議題綁架來實現政治目的的考量。不過，美方高官反對川普徵稅的表現，可能是真的反對，也不排除在「唱雙簧」。

「陶然筆記」也指出，美國市場與企業的反應，直接顯示出了此次徵稅的負面影響。首先是美股動盪大跌，而美企也起身反對，4家美大型零售貿易組織發表聲明批評川普徵稅措施導致美經濟放緩，造成不確定性；此外，徵稅老套路並無法讓大陸屈服，若美方，陸方將不得不採取必要的反制措施，一切後果全部由美方承擔。

「陶然筆記」最後強調，「栽什麼樹苗結什麼果，撒什麼種子開什麼花」，美方採取什麼樣的行動，就會收穫什麼樣的結果。6月底美陸兩國領導人大阪會晤的重要內容之一，就是美方不再對大陸出口產品新徵關稅，而此共識在負面影響下，陸方對美農產品採購與接下來的貿易談判是否要繼續下去，就要看美方的態度。

(中時電子報)