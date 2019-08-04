解放軍首艘自製航母進行第7次海試 盛傳準備服役

解放軍6艘軍艦1日完成遠洋訓練任務，穿越宮古海峽，從西太平洋返回東海。加入這次遠航編隊的有052D型驅逐艦「西寧」號（舷號117）與「太原」號（舷號131），054A型護衛艦「荊州」號（舷號532）、「大慶」號（舷號576）和「日照」號（舷號598），還有901型大型補給艦「呼倫湖」號（舷號965）。

新浪軍事的分析指出，這次遠航的軍艦來自兩支艦隊，其中「西寧」號驅逐艦、「大慶」號護衛艦，「日照」號護衛艦和「呼倫湖」號快速綜合補給艦屬於北海艦隊。它們在7月25日首先穿越宮古海峽，前出西太平洋。

而「太原」艦與「荊州」艦則來自東海艦隊，它們在7月27日穿越宮古海峽，前出西太平洋。這兩支編隊在西太平洋會合後，進行各項訓練，在完成預定訓練任務之後返回基地。

分析指出，值得注意的是，這次解放軍海軍遠航編隊配屬有901型大型綜合補給艦，而不是903A型綜合補給艦。而901型大型綜合補給艦通常會配給航母編隊，執行遠洋訓練和前沿海域部署任務。相對的，驅護艦編隊較常配備903A型綜合補給艦。因此，廣泛推測，這次海軍遠航編隊可能是為了組建第二支航母編隊打基礎。

解放軍第1艘自製航母正加緊進行第7次海試，分析說，先前它進行了6次海試，完成了艦載機在航母上的起降測試，海試已經進入尾聲，交付部隊指日可待。為了航母列裝之後，早日形成戰力，提前讓護航艦進行相關訓練，有利於更迅速組建解放軍第二支航母編隊。

由於這次解放軍遠航編隊來自不同艦隊，分析推測，海軍未來航母編隊和美國海軍航母戰鬥群一樣，不會有固定編制，而是從各支艦隊抽調艦艇組建。這樣的好處一方面符合解放軍如今「兵種管建、戰區主戰」的編制體制，保證建（設）（作）戰分開。另一方面就是能使航母部署、執行任務變得非常靈活，可以根據需求，將航母調往不同的戰鬥方向，迅速組建航母編隊，而不需要集合出動整個編隊，避免增加指揮控制與後勤保障上的難度。

此外，尤其重要的，就是航母能根據需要，組建不同規模的航母編隊，針對不同的威脅環境，靈活執行作戰任務。例如，在中低威脅環境下，出動單航母編隊就可以了，而在激烈對抗的環境下，可能就需要多艘航母組建更大的編隊。

(中時電子報)