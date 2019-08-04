一名男童親眼目睹了爸爸殺死媽媽，不過卻沒人相信一個3歲小孩的話，這件事就隨著媽媽的屍體埋藏多年，一直到男童15歲，對父親提出告訴後，日前在舊宅挖出媽媽屍骨事情才得以真相大白。

事情發生1993年，當時男童的媽媽Bonnie Haim的同事因為沒有去上班，朋友也都連絡不上她報警，警方找上門後男童的父親卻聲稱，妻子跟他吵架後離家出走不知道去哪裡，他還向警方承諾自己一定會找到人，但過沒多久就有工人就住家附近的垃圾桶內發現妻子的包包、車子也在機場的停車場被發現，仍然沒人可以連絡上妻子。

而警方再次上門，男童父親仍堅稱妻子是自己離家出走消失，鄰居也聽見當時夫妻爭執吵架，男人大罵的聲音，而當時年僅3歲的小男孩堅稱，「爸爸殺了媽媽...」等語卻卻沒有人相信一個3歲小孩的話，這件事就一直不了之，直到1999年男童媽媽還是沒有任何消息，法院才正式開出了死亡證明。

外媒報導，男童15歲時，在寄養家庭的幫助下，對親生爸爸提出告訴，警方也在家中挖出了人骨，DNA檢測後才確認這是失蹤多年的Bonnie Haim，一切才真相大白。

(中時電子報)