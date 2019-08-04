正如外界預期，勇士果然跟明星前鋒卓雷蒙格林完成提前續約動作！《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日凌晨爆料，格林的新經紀人瑞奇保羅親口證實，勇士已跟格林提前完成4年1億美元(約台幣32億)續約，就是不給格林任何跳槽機會。

這份合約將從2020-21年球季開始執行，這也代表格林目前跟勇士之間保有5年1.18億美元合約，在這份4年提前續約當中，格林分別可以領到2220萬美元、2400萬美元、2580萬美元與2760萬美元的年薪，再次證明他的過人身價。

29歲的格林，雖在2012年選秀大會，僅以第35順位被選上，隨後他就逐漸展現禁區悍將本領，連續5季都被選進年度防守第一隊或第二隊，也在2017年獲選年度防守球員，勇士能夠連5年闖進總冠軍賽，格林的貢獻絕對不輸任何隊友。

跟格林續約之後，勇士目前跟柯瑞還剩3年1.2億美元合約，今夏更跟克雷湯普生續約5年1.9億美元，剛從籃網交易過來的羅素，也有4年1.17億美元合約，光是花在這4名明星球員身上的薪資就很嚇人，接著就看能否物超所值了。

(中時電子報)