林男酒駕攔查不停，遭警開兩槍上演街頭追逐戰，撐了2公里落網

台南市北區開元所一群員警3日深夜11時許駕車正欲執行臨檢勤務，行經北區公園路與公園北路口巧遇駕車的林姓男子闖紅燈，他因酒駕心虛，遭警攔查不停反加速逃逸，遭警連開2槍，一路與警方在市區街頭上演追逐戰，逃了2.3公里，終於在中西區西羅殿前就逮，酒測值○‧42毫克，被依照公共危險罪嫌逮捕。

30歲林男駕車行經北區公園路與公園北路口，遇上一群正要前往臨檢的警車，林男酒駕心慌，闖紅燈欲閃警察，反而引來警方攔查。

騎警車的開元所員警李瑞龍上前盤查，卻差點被林男的車輛擦撞，他在林男倒車時掏槍對空鳴槍喝令停車，林男卻再往前開，李員再向左前輪開1槍未中，騎上車一路追捕，沿路呼叫線上警力支援。

林男一路往南逃，李員緊跟在後，終於在康樂街西羅殿前攔下林男車輛，大批圍捕警力隨後趕到，將他團團包圍，林男只能乖乖就逮。

「我們原本只想抓你闖紅燈，你竟弄到這麼大陣仗」面對警方質疑，落網的林男不斷解釋只是因為酒駕想逃，並無意衝撞警察。警方初步清查車上無違禁品，對他實施酒測，酒測值為○‧42毫克，依照公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

(中時 )