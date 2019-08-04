鄭寶清3年半來持續在地方耕耘，緊跟著市長鄭文燦跑行程，還高喊為桃園爭取到3千多億元經費。(蔡依珍攝)

桃園立委第四選區（桃園區）位處桃園市行政區、人口冠全市，成兵家必爭之地，民進黨和國民黨參選人都經過激烈初選才脫穎而出，將由現任民進黨籍立委鄭寶清，迎戰國民黨籍的「漂亮寶貝」萬美玲，2人都是政壇老將，預料將是一場激戰。

曾任國民大會代表、台鹽公司董事長等職的立委鄭寶清，從政經歷豐富，4年前經徵招老將回鍋投入選舉，挑戰4連霸的國民黨籍立委楊麗環，在大環境推波助瀾下，鄭寶清以169票微幅差距贏得立委寶座，一度讓對手楊不甘心，向桃園地院聲請驗票，最後獲得8萬6413票、以160票的差距勝選。

鄭寶清3年半來持續在地方耕耘，緊跟著市長鄭文燦跑行程，還高喊為桃園爭取到3千多億元經費，包含捷運綠線、鐵路地下化等，雖然在初選遇到律師兼環工技師的前議員范綱祥來勢洶洶，仍在激烈的全民調黨內初選中脫穎而出，實力不容小覷。

在桃園政壇有「漂亮寶貝」之稱、還被網友大讚是「桃園賈靜雯」的桃園市議員萬美玲，頂著美國明尼蘇達州曼徹普立敦大學高學歷，問政犀利，更專精在教育議題，加上勤跑基層奠定基礎，數度在議員激戰中獲得高民調與高選票，本屆在面臨分票危機下，仍在桃園區狂掃2萬3901票，不但拿下全區最高票、領先第2名近萬票，更是全市市議員候選人的最高票，順利五連霸。

過去常有鼓吹萬美玲「更上層樓」的聲浪，但卻有楊麗環「卡關」，在楊脫黨參選桃園市長被退黨後，萬美玲順勢而起，雖然黨內初選遇到網紅議員「村長」詹江村挑戰，仍在民調中順利出線成為黨推薦參選人，她喊出「桃園富足，孩子幸福」，「孩子的未來，你我的希望」，希望前進國會。

(中時 )