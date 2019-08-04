林燕祝連任3屆市議員，2018年大選更在永康區拿下第一高票順利連任。(曹婷婷翻攝)

2020大選，台南市第四選區新增一席立委席次，由民進黨市議員林宜瑾、國民黨市議員林燕祝「女力對決」，2位實力堅強議員轉戰立委，外界解讀這一席攸關藍營能否在台南搶下第一座灘頭堡，綠營則冀望拿下6席全壘打，「雙林」戰果備受矚目。

台南第四選區涵蓋永康、新化、新市，因應這3個行政區人口成長，下屆立委選舉新增第4選區，也因為屬於新增選區，成為台南市下屆唯一一位非現任立委挑戰連任的選區，而是由國、民兩黨派出在地深根多年的兩名超級戰將出征。

連任6屆市議員的林宜瑾出身永康，在地耕耘20多年，基層實力不容小覷，黨內初選對上前立委老將李俊毅、跨區參選蔡旺詮，憑著長年深根永康的基礎，贏得初選披掛上陣，看好度頗高。問政作風嗆辣的林燕祝連任3屆市議員，選民服務有口碑，2018年大選中，她更在永康區拿下第一高票順利連任。

下屆第四選區雖為新畫設選區，但從歷屆立委選舉得票數情形評估，此一選區向來是民進黨囊中物。

本屆立委王定宇2016年在永康區拿下近7成得票率，台南市長黃偉哲2016年立委選舉在新化、新市各拿下73.80％、78.36％得票率，不過，大幅領先情勢在今年初立委補選出現鬆動，當時挾著韓流氣勢，國民黨謝龍介在新化小贏民進黨郭國文1383票、新市小輸392票，藍綠版圖互有更迭，但這股氣勢能否延續到明年仍未可知，民進黨有固守深綠票倉壓力，藍綠陣營都全力以赴。

林宜瑾、林燕祝過去3屆議員都交手過，最近一次的就是去年議員選舉，林宜瑾得票數雖不如林燕祝，然而，立委選舉規格與局勢不同，單一席次選制加上政黨因素，回歸藍綠對峙局面，藍營雖企圖力拚綠地變藍天，不過，外界預估仍將是一場硬仗。

為了迎戰這場選舉，民進黨已經積極展現整合氣勢。林宜瑾7月底甫與王定宇在永康成立聯合服務處，儘管兩人在民進黨總統大選初選一個挺蔡英文、一個挺賴清德，但合體為2020大選展現團結，訴求打破派系、深化選民支持，尤其，王定宇是該選區立委，喊出一棒接一棒，穩住支持者的支持意向。

(中時 )