另一伴的過去一直是許多情侶會在意的點。一名35歲的人夫表示，自己和老婆認識一年半後步入禮堂，結婚7年生了2個孩子，某天好友跟他說了老婆過往的秘密，讓他崩潰到忍不住PO文，然而文章貼出後，人夫不僅討拍沒成功，反而慘遭網友公幹。

男網友在《mobile01》上訴苦，表示自己來自保守的家庭，跟老婆已經結婚7年，也生了2個孩子，老婆也是相當稱職的家庭主婦，家庭相當美滿。但就在某一天，突然從好朋友那邊聽來老婆過往的情史，讓他很崩潰。原來是在他跟老婆交往之前，女方就已經有過4任男友，且都有發生性行為，交往的時候女方也都沒有說出來。

男網友不滿表示，老婆過去「藏得很好」，直到現在才曝光，讓他心中已經有芥蒂，但他又很愛老婆小孩，為了孩子會想要原諒老婆，但實在不知道往後該怎麼過日子。

文章PO出後，男網友不僅沒有討到拍，反而慘遭眾網友公幹，留言足足刷了51頁。網友們紛紛怒嗆原PO：「婚姻美滿還要介意陳年往事，你是沙豬還是處女廚？」、「她是婚前交往又不是婚後」、「笑了，女的認識你之前都不能跟其他人交往就是了」、「所以你的小孩長得像隔壁老王是嘛」、「想出軌就說啦，不要找這些爛理由」、「她是正常交往又不是去玩多P，這有什麼好在意」、「你怎麼不會想說你贏過四個人，女方最後選擇的是你」、「最好你就是全新品啦，還嫌別人中古貨」。

但也有網友安慰原PO：「這種感受我知道，別理會酸民」、「好好跟老婆討論吧，事情講開最重要」、「心理壓力要適度宣洩，挺你」、「別在意了，還要小心你的朋友，感覺就是在挑撥離間」。

(中時電子報)