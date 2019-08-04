台北市長柯文哲將成立「台灣民眾黨」，到底誰會受傷？網民認為，柯P組黨，怎麼算都對蔡英文總統連任有利，遭底下留言酸說：「蔡英文永遠的第3名，超穩！」

政治名嘴吳子嘉日前指出，柯文哲若真出來選的結果，蔡英文可能會落選，柯出戰變成「三腳督」，蔡英文會受傷。

不過PTT網民卻貼文認為，柯P出來組黨，加上一直說剛選上台北市長就落跑，不就代表他不會出來選？在八卦被罵翻的北市府顧問蔡壁如說，「如果出來選，都是被民進黨逼的」，其實就是放話給民進黨，只要你不再擋我市政，我就乖乖蹲著。就算是郭出來選，肯定也是拉中間偏藍的票，等同瓜分韓國瑜的票。

該網民點出，這幾個因素加起來，怎麼算都對小英連任有利，那到底時代力量立委洪慈庸、側翼、彰化市長，甚至是阿扁這兩天狂轟組黨，到底是為什麼？我不相信他們會笨到沒去計算，還是背後有什麼陰謀？

鄉民們說：「11/24 DPP到處跟人家說穩了，實在是記憶猶新啊，輸到剩6縣市票。」、「只有6席縣市長，穩了！」、「穩輸的，明年看覺青各種崩潰。」、「南部啊，你以為私菸案這麼容易平息喔。」、「抽菸人口有300多萬，感受很深，去年不處理510，結果農業縣幾乎都翻，今年不處理私菸案，每天抽菸就會想起。」

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(中時電子報)