當局和媒體表示，德州西部邊境大城艾爾帕索（El Paso）一座購物中心今天發生槍擊案，造成多人死亡以及高達22人受傷。艾爾帕索警方證實，一名男性犯嫌被捕。

法新社報導，目前仍不清楚到底有多少人在槍擊事件中喪命，但美國有線電視新聞網（CNN）引述艾爾帕索市長馬戈（Dee Margo）的幕僚長塞北達（Olivia Zepeda）表示，「多人喪命」。

德州副州長派屈克（Dan Patrick）告訴福斯新聞網（Fox News）：「我們獲悉傷亡介於15到20人間，我們不曉得死亡人數。」

美聯社報導，德州艾爾帕索一座購物中心今天發生槍擊案，當局表示，多人中槍喪命，一名犯嫌已被捕。CNN報導稱，有22名傷者送醫救治。美國國家廣播公司（NBC）當地分支KTSM報導稍早指出，有18人中槍，但未交代傷勢以及是否有任何人死亡。

艾爾帕索警官卡利優（Enrique Carrillo）告訴記者，今天在西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）或附近發生的槍擊案已結束。

卡利優未明言到底有多少人死亡或受傷，但美國國家廣播公司報導稱，艾爾帕索大學醫學中心（University Medical Center of El Paso）主管表示，醫院收治至少10名傷勢嚴重受害人，部分受害人被送往其他醫院。

CNN報導稱，槍手不只一人，另有3家餐廳因槍擊案封鎖。艾爾帕索警方稍早則推文呼籲民眾避開西耶羅維斯塔購物中心。

白宮表示，美國總統川普已聽取槍擊案簡報，並與司法部長巴爾（William Barr）及德州州長艾波特（Greg Abbott）通電話。

與墨西哥邊境城鎮華雷斯城（Juarez）隔著界河格蘭河（Rio Grande）相望的艾爾帕索，居民約68萬人。（中央社）

(中時 )