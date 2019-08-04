美國億萬富翁愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），美國紐澤西州被捕，聯邦調查局特工在其位于紐約曼哈頓的住宅中發現大量淫穢照片，紐約聯邦檢方起訴他進行性交易及合謀拐賣未成年女性，近日又有媒體揭露他將私人牧場改建為「受孕樂園」，讓20名女性誕下擁有他基因的孩子實行優生計畫。

美國億萬富翁愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與英、美政界交好，川普在2002年談及愛潑斯坦時說道：「我認識杰弗里15年了。很棒的傢伙！和他在一起很愉快。他甚至像我一樣喜歡漂亮的女人，其中很多還是很年輕的那種。」先前愛潑斯坦擁有一家私人波音727飛機，並經常使用它，記錄上「每年長達600小時的飛行時間……，通常都是與他招待的客人一同搭乘。」甚至前總統柯林頓共計搭乘愛潑斯坦的私人飛機達26次。愛潑斯坦的這架私人飛機被媒體嘲諷為「洛麗塔特快專遞（Lolita Express）」，因為他曾因為性侵未成年少女而被指控和定罪。

最近愛潑斯坦長年著迷於用基因工程、人工智慧等科學技術來「改善」人類的「超人類主義」（Transhumanism）。據傳愛潑斯坦的目標是同時讓20名女性受孕。在晚宴上出現一些高學歷的漂亮女性，就是他的人選之一。

(中時電子報)