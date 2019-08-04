內湖康樂街公寓火警， 兩人送醫急救。（趙雙傑攝）

警消人員到場搶救。（趙雙傑攝）

台北市內湖區康樂街一棟公寓4日凌晨發生火警意外，有民眾報案表示2樓有起火冒煙情況，而屋內住戶都尚未逃出，警消人員獲報後前往搶救，在破壞起火的2樓鐵門後搜救，發現一對母子，可能因睡夢中吸入大量濃煙，救出時已無呼吸脈搏，消防人員趕緊送醫急救，，而真正起火原因仍在調查當中。

(中時 )