內湖康樂街公寓火警 母子命危 07:272019/08/04 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內湖康樂街公寓火警 母子命危 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內湖康樂街公寓火警， 兩人送醫急救。（趙雙傑攝） 警消人員到場搶救。（趙雙傑攝） 台北市內湖區康樂街一棟公寓4日凌晨發生火警意外，有民眾報案表示2樓有起火冒煙情況，而屋內住戶都尚未逃出，警消人員獲報後前往搶救，在破壞起火的2樓鐵門後搜救，發現一對母子，可能因睡夢中吸入大量濃煙，救出時已無呼吸脈搏，消防人員趕緊送醫急救，，而真正起火原因仍在調查當中。 (中時 ) #火警 #急救 #公寓 #人員 #康樂街 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋公寓火警 9輛機車遭殃 09:422019/07/31 社會 私菸案 新北市處赴華航華膳約談免稅菸品承辦人 14:482019/07/31 社會 香港修例風波 沙田圍站連儂牆焚毀 10:492019/08/01 兩岸 樹谷工業區清晨大火 消防員摸黑打火 17:212019/08/01 社會 老翁採草藥跌落溪 新店警急救援 18:422019/08/01 社會 松江南京琢豐 愛馬仕級酒店公寓 04:102019/08/02 產業．科技 反制陸 放寬國旅卡休假限制？ 10:432019/08/02 政治 假冒新東陽千金 51歲婦詐財150萬 15:362019/08/02 社會 疑與三峽北大心湖染藍有關 環保局逮印刷廠 12:402019/08/03 生活 父子頂樓燒金紙 鄰居認火災嚇報警 15:582019/08/03 社會 社會熱門新聞 師大附中舞會偷拍4女裙底 畢業學長判刑10月 - 社會 3歲目睹父殺母！沒人信…多年後挖出真相 - 社會 OL按摩遭舔肛門 色按摩師LP遭踹還判刑1年8月 - 社會 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 陸自由行喊卡「桃色經濟」崩盤？老司機說：內行人… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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