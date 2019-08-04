@中國時報

在高雄市長韓國瑜首下鄉拚選舉之際，韓國瑜與國民黨中央試圖聯繫鴻海創辦人郭台銘，郭至今仍「已讀不回」；卻傳出昨上午「郭王會」密談2小時，接著傍晚再傳「郭柯會」已進行，郭甚至表示將以無黨籍身分參選總統。儘管雙方幕僚態度低調，但國民黨陷分裂危機，卻可能一觸即發。

行政院長蘇貞昌日前拍板廢除印花稅法，財政部官員表示，將盡快提「印花稅法」廢止案送行政院會通過後，轉請立院審議，最快下會期三讀，明年取消印花稅。從開國元年就實施的「元老級」印花稅將走入歷史，目前一年印花稅收約120億元。

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，競選總部主要幹部名單曝光，南部辦公室執行長由前立委林國正出任、北部辦公室副執行長則是許淑華、孫大千；引人關注的是，王金平子弟兵、白派大將林國正擔起為韓國瑜操盤任務，讓外界對韓王合作的可能性多了幾分猜測，但林國正僅低調表示，長輩的事，他無法代為回應。

蔡英文總統3日訪視台東，從中午到晚上連趕7場行程，她強調，守住台灣的主權，才能守住台灣的民主自由，2020年請大家支持蔡英文，才能讓台灣的自由民主代代相傳。

@旺報

行政院長蘇貞昌3日在臉書及LINE帳號同時發文，宣布已有5000億台商資金回流，目標已提前達成。但亞太、遠景基金會首席顧問趙春山3日受訪時表示，台商回流是中美貿易戰下的正常規律，政府不應該認為藉此就能抵銷兩岸關係毀壞所帶來的經貿損失，這是典型的「阿Q心態」。

陸客自由行喊卡，國台辦稱是因民進黨煽動敵意挑動對立。大陸涉台學者包承柯3日受訪進一步指出，民進黨政府這段時間以來，頻頻介入香港問題，希望香港問題嚴重化，並以此悍拒一國兩制，謀取個人政治利益，引起北京當局「非常的憤怒」，因此出手；未來團客只會縮緊不會放鬆，且須確保不會被綠營做政治消費。

美國於2日（當地時間）正式退出與俄羅斯的《中程飛彈條約》（中導條約，INF）。美國國防部官員稱，即日起，美國將不受條約約束地研發中程飛彈，並會將新型中程飛彈部署在亞太地區。美國總統川普也就退出條約的理由再次重申，「條約應納入中國」。對此，大陸外交部表示堅決反對，並指出此舉將威脅有關地區的和平與安全。

美國總統川普的關稅政策在國內受到的反彈越來越大，包括農民、商界、甚至一些對華鷹派都對新關稅措施不滿，不過川普依然態度強硬，當媒體問川普有關農民負評時，川普回應「你採訪了錯誤的農民」；對於官員反對徵新關稅，川普則反嗆「誰叫你們空手而歸！」

@工商時報

上周全球股市籠罩利空消息，台股周線下挫342.94點，跌幅3.1％，季線、半年線及上升趨勢線等三線失守，但值得注意的是，上周五（2日）那斯達克等三大指數跌幅收斂並在季線前止穩反彈，市場專家表示，台股本周震盪波動難免，但有15檔抗震股相當穩定，隨著國際股市回穩，可留意介入的時機。

美國總統川普1日宣布對額外3,000億美元大陸進口商品加徵10％關稅，引發蘋果股價連續兩個交易日下挫，市值蒸發將近410億美元。分析師估計，最新關稅措施恐讓蘋果獲利減少30億美元。

金管會點名高利率儲蓄險保單，最快2020年在市場上「絕跡」，儲蓄險銷售最大通路的銀行財富管理部門，迫於即將到來的新情勢，開始著手和上游保險公司重新研商保單設計，並調整保險類別在財管客戶資產配置上的角色。

離岸風電正式進入實作期，供應商簽約消息持續傳出，為推動風電商支持能源轉型，經濟部加快腳步，最快8月底公布離岸風電第三區塊開發方向及內容。但據了解，此一期程卻讓開發商感到擔心，主因供應商跟不上、政府最關注的國產化問題未解。

(中時電子報)