高雄市長韓國瑜日前接受資深媒體人趙少康的專訪，不過許多網友注意到，在這場訪談中，趙少康一臉不笑的神情，紛紛覺得不解，為何一場訪問要搞得如此嚴肅？韓國瑜當然也察覺到，在最後要訪談要結束時，韓國瑜這句「少康兄，你訪問我都沒有笑一下，可以笑一個嗎」？讓整個訪談氣氛大變，也讓網友大讚韓國瑜看穿人心的仁心和帶給大眾快樂的本事。

國民黨總統初選當初因鴻海前董事長郭台銘的參戰，造成部分藍營媒體人，如趙少康和董智森等人轉向挺郭，形成挺韓挺郭涇渭分明態勢。但隨著韓國瑜出線，代表國民黨參選2020後，趙少康就明顯感受到開始轉向挺韓，而韓國瑜也展現誠意，親上趙的政論節目接受訪談，在最後訪問即將結束時，韓更大展幽默，一句「少康兄，少康兄，你訪問我都沒有笑一下，可以笑一個嗎」？竟逗著趙少康笑了！也讓初選的是是非非，在這一笑中泯恩仇！

網友看完韓國受訪，紛紛大讚高手對高手，更有網友表示，「已經很久不看趙少康的節目了、真的是因為韓先生，我們看了」、「韓市長真是可愛喔！採訪到最後的時候還說少康兄你怎麼都沒有笑一下，我想他會是台灣有史以來最接地氣和坦率的總統了」、「這一集最後，韓國瑜逗著趙少康笑了，讓我們看到韓國瑜的確能帶給人快樂的本事，也讓初選前的是是非非一掃而空，一笑泯恩仇，真好」！

更有網友表示，「韓市長真的很幽默，最後訪問完，竟然說少康兄，少康兄，你訪問我都沒有笑一下，可以笑一個嗎？然後主持人少康哥就說因為採訪你，有點緊張。哈哈哈，真溫馨好笑，畫下一個完美的 Ending。當時我也覺得為什麼主持人都不會笑？需要看起來這麼嚴肅嗎？沒想到這個小事韓市長都注意到了，他真是能夠看穿人心的仁者，其實少康哥笑起來很帥呦！應該常笑，運才好，不要老板著臉啦！以前我看節目沒有這次這麼欲罷不能，全部看完，真的太精彩了，主持人有用功做功課，給你按讚！問題訪問全面性很棒，韓國瑜講得很完整，整個節目有問必答，都不必扭扭捏捏看稿，節目很俐落，謝謝大家！好節目長紅」！

(中時電子報)