高雄市長韓國瑜昨（3）日巡迴桃園宮廟行後，晚間出席桃園市黨籍幹部餐會，會中表示自己愛中華民國的心依然不變，「保護中華民國，人人有責」，批評民進黨這三年半來傷透台灣人心、一事無成，並誓言將在2020奪回政權。

韓國瑜在桃園舉辦正式成為國民黨總統提名人後的第一場地方造勢，於桃園9座宮廟進行巡迴參拜，一整天韓粉一路追隨，最後於中壢興仁公園作最後大集結，營造大團結氣氛。晚間他出席桃園市黨籍幹部餐會，對所有輔選幹部精神喊話，表示一定要衝刺2020。

韓國瑜會中表示，自己在獲得提名後說過，保衛中華民國，人人有責，為了中華民國他將不惜粉身碎骨。他批評民進黨辜負民眾對他們的期待，這三年半來一事無成，死到臨頭才拿「主權」兩字想要搪塞民眾。他說這叫做「政治麵包」，呼籲民眾要放亮雙眼，不要受騙。

韓國瑜強調，2020大選對於國民黨而言相當重要，可以說是攸關生死存亡的一役。桃園市過去是國民黨重要的大本營，希望這次提名的六席立法委員可以全數過關，拚國民黨立法院可以過半，直說「沒有過半的立法院，國民黨選上總統也是殘缺」，一定要讓國民黨2020重返執政。

(中時電子報)