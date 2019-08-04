台中市議員黃馨慧轉戰立委，以深耕基層及「韓流」效益，戰力十足。（盧金足攝）

時代力量吳佩芸近來常在街頭開講，參選與否成為選戰不可忽視的變數。（盧金足翻攝）

與台北市長柯文哲曾是台大同事的心臟科醫師林義鈜，籲國民黨應將他列在不分區安全名單內。（圖／林義鈜提供）

台中市立委選舉第4選區（西屯區、南屯區），現任民進黨籍立委張廖萬堅積極布署，頻以親子活動開發有效票源，多年來在地方建設、教育及運動投入形象建立口碑，國民黨提名市議員黃馨慧，問政犀利風格及率先挺韓，能否獲高雄市長韓國瑜參選總統的「韓流」效應加持，有待大環境氣旋帶動，該選區還有國民黨籍醫生林義鋐及時代力量吳佩芸也在試水溫，為選戰增加變數。

西屯及南屯區是台中市近年來大樓社區推案量激增的熱區，外移人口多，選舉人數已近30萬人，2012年第8屆立委選舉，藍綠得票率為51.11％與46.34％，但2016年第9屆立委選舉時，本來是藍大於綠的西屯、南屯區，藍綠得票率大逆轉，出現36.77％與52.77％懸殊拉距，張廖萬堅拿下10萬多票壓倒性票數，原為藍軍地盤，綠營一舉拿下第4選區立委席次。

台中市選民素來以理性為訴求，更多的中間選民或經濟選民還是要看政績牛肉，做為投票選擇的評估，張廖萬堅拚連任，西南屯區議員大動員的投入地方拜訪打組織戰，政壇人士觀察，總統大選與立委綁在一起，投票若以政黨取向，「韓流」是否掀起旋風，是這場立委選戰的重要指標。

民進黨對下屆立委選舉，深諳大環境衝擊的危機感，黃馨慧與由市議員順利轉換跑道進軍立法院的張廖萬堅，由市議會再度開打到立院，黃馨慧對高雄市長韓國瑜參選總統，率先站出來力挺，獲「韓粉」力挺，加上她多年來為西屯深耕服務，不少婦女票及選民支持，西屯大本營，南屯區藍軍完成整合，為立委選情固椿再下一城。

第4選區不只張廖萬堅與黃馨慧藍綠大對決，和台北市長柯文哲曾是台大同事的心臟科醫師林義鈜，未參與初選，籲國民黨應將他列在不分區安全名單內，因為台中市立委至今無醫界代表，很多支持者都鼓勵他出來擔任立委，競選看板也高掛在台灣大道等地，他以在西屯區行醫的患者及家屬最少有2000多名支持者，有信心打敗張廖萬堅。

此外，值得關注的是，時代力量吳佩芸在市議員選舉初試啼聲即拿下1萬1546票的高票，以9票些微差距變成「落選頭」，近來她努力在街口開講，年輕有活力及專業形象，將是不可忽視的變數，如參與選舉恐影響民進黨及國民黨票源。

(中時 )