左圖為中央氣象局最新颱風路徑「潛勢預測圖」(翻攝自 氣象局)。右圖為歐洲模式模擬週四(8日)地面圖，另有熱帶系統(T.D.或T.S)分別在南海及關島北方發展；屬多颱的型態。(翻攝自tropical tidbits)

未來一周恐同時出現有4個颱風共舞的機會！氣象局指出目前菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，有機會在今天白天升格為第9號颱風「利奇馬」，且受到季風低壓環流的導引，未來將朝北至西北前進，往韓國移動，速度較慢。氣象專家吳德榮表示，在季風低壓的環境下有「4颱共舞」，除了準颱風「利奇馬」外，太平洋上還有其他兩個熱帶系統發展，以及颱風范斯高周一、二將接近日本九州。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，另有熱帶系統，d熱帶低壓或是颱風，分別在南海及關島北方發展，與美國模式的模擬差異不小，屬多颱的型態，不排除同時有4個颱風共舞的機會，應繼續觀察。

氣象局預報員劉沛滕表示，今天至下周六（4日至10日）各地多雲到晴，中南部、中部以北部山區留意午後短暫雷陣雨。第8號颱風范斯高，預計周一、二(5、6日)接近日本九州，對臺灣沒有直接影響。未來一週在南海至菲律賓東方海面仍為低壓帶環境，可能有熱帶擾動發展，只是熱帶擾動發展起來的時間點及確切位置仍具不確定。

天氣風險公司總經理彭啟明說，利奇馬的外圍環流可能對台灣天氣有些影響，但這都是周三至周五（7~9日）的事。劉沛滕指出，台灣受到大季風低壓影響下為偏東風，不太算是外圍環流，東邊會有一些雲系、水氣過來，迎風面的東半部及恆春半島偶也有局部短暫陣雨及長浪，照現在的路徑，準「利奇馬」接近台灣的機率不大。

(中時電子報)