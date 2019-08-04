脫黨參選傳聞不斷的鴻海集團前董事長郭台銘，返國後和籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲通電話，3日早上又與強調「參選到底」的前立法院長王金平會面長談，讓外界憂心國民黨又分裂。文化大學新聞系主任胡幼偉建議面對郭、王，韓國瑜「只要持續表達希望國民黨不要分裂，他會盡最大誠意整合就好。」並且，這個話要一直講到投票前一天為止。

面對郭、王可能對選情帶來的衝擊，文化大學新聞系主任胡幼偉在FB表示，「今天我想了一下，想通了！」其實，老韓只要持續表達希望國民黨不要分裂，他會盡最大誠意整合就好。對，就這樣講，每隔兩三天就講一次。

胡幼偉說「一直講，講不停。」至於郭、王要怎樣，就尊重他們自己的決定吧！老韓只要讓全世界知道，他希望團結、整合的心意一直沒變就好。即使郭、王最後成為獨立參選人，「我建議老韓還是繼續講他希望團結整合的心意；這個話要一直講到投票前一天為止。」

他分析，讓老韓的立場和郭、王的行動做對照，攤在全台灣人民面前，讓選民自己去體會，去做價值判斷。想通了後，就不再有等待的焦慮。根本也沒有所謂等不等的問題了。反正就是一直在等，如果你不來，那是你的決定，我不是沒有等你，我是一直在等！

「是你不來，不是我沒有等你！」胡幼偉說，把握住這個立場和基調，心裡就豁然開朗了！不要再死盯住郭、王每天在幹嘛，只要一直放話「我在等你」就好。強摘的瓜不甜。你逼他愈緊，他反而愈不來；讓他們慢慢考慮吧！

胡幼偉表示，「如果願意團結，他們自然會過來歸隊的，要是不肯歸隊，逼他求他也是沒用的!讓所有人知道，老韓希望團結整合的心意與誠意始終沒變就行了！這才是最重要的事情！不曉得大家是不是懂我的意思？」

網友留言「四兩破千斤」、「兵法有云，哀兵必勝。」、「懂」、「 我也是持相同看法」、「勝選惟一目的 團結惟一方法 認同惟一手段」。

(中時電子報)