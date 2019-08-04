本周財運前三名:

1.羊

財運:本周財運旺旺，該收回的款項與新收進的現金，儘管只是手機訊息上多一個零，對你而言都是豐碩成果。

2.狗

財運:本周除正材收入外，偏財的收入才是真正令你開心。和朋友合作的生意越趨穩定，你很開心。

3.鼠

財運:儘管只是剛簽了合約，但是面對合約上的金額數字，開心了好一陣子。信用卡消費要節制。

本周事業運前三名:

1.狗

工作:本周運勢旺盛強勁，為第一名。吃得苦中苦，終於熬成材，被領導，老闆拔擢的機會大增。

2.牛

工作:本周運勢回正，行事順利，為第二名。業務人員及老闆，大有收穫，真的應驗了放長線釣大魚的理論。

2.羊

工作:本周運勢表現不凡，奮發向上，同為第二名。驛馬星動，出差工作的人，持續外出工作才有利。

3.鼠

工作:本周運勢漂亮出擊，為第三名。前一段時間的努力，忍住訊息及業務秘密，終於拿下大案子。

本周愛情運前三名:

1.狗

愛情: 情運旺盛的一週，浪漫的情人節參加活動，竟然相互多望一眼的她，主動的向前一步，你贏得了愛情。

2.猴

愛情:對於剛開始的戀情遇上情人節，你可說是最大贏家。渴望愛與被愛著都是如此需要對方肯定的答案。

3.羊

愛情: 本周愛情運佳，正在交往的或是已婚家庭，都能利用情人節及父親節再次展現對另一半的關心與情愛。

3.牛

愛情: 本周感情運甜蜜，終於可以給自己及另一半一個長假，喘口氣，看看山，享受難得的倆人假期。

本周健康運前三名:

1.牛

健康:健康運不錯的一周，唯一的擔心就是年紀越大，基礎代謝率越低，一的要堅持運動才能保持健康。

2.鼠

健康:健康運尚可，本周吃辣及炸物較多，晚睡早起，特別要留意火毒造成的勞累及筋骨痠痛。

3.猴

健康: 健康運一般，希望身體無負擔並且配合飲食及運動，達到沒有壓力的瘦身成功。

(中時 )