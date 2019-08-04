洋基季中買來的重砲英卡納西昂(Edwin Encarnacion)受傷了！基襪4連戰G2，洋基雖以9-2打敗紅襪，但是紅襪投手史密斯(Josh A. Smith)第8局一記滑球砸中了英卡納西昂右腕造成骨折，英卡納西昂被放入10天傷兵名單，骨折痊癒需要一些時日，可能危及他剩餘球季。

由於是被世仇紅襪砸傷，洋基主場觀眾噓聲大作，球迷在網路上嚷著要報復紅襪。只是從重播看來史密斯並不是故意的，那顆是內角偏高的時速87.1英里滑球，投得很爛，英卡納西昂不巧正要出棒才碰上右手腕，純屬意外。

英卡納西昂今日3安猛打賞，還有兩分打點，加盟洋基至今36場貢獻9轟。水手在6月中把英卡納西昂賣給洋基，他的前東家光芒也要分擔薪資，洋基的花費不大，而且英砲主要擔任DH，沒有衝擊到守備陣容。

洋基今年非常倒楣，這是他們本季第24位傷兵，總教練波恩(Aaron Boone)能帶隊守住分區龍頭實屬不易。紅襪昔日王牌賽爾(Chris Sale)完全失去壓制力，3.2局被打8分，洋基先發哲曼(Domingo German)回穩，獨撐7局摘下第14勝。

(中時電子報)