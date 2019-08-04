香港旺角等地3日再度發生示威，並且伴隨了新的抗議活動。一些示威者拆下當地旗桿上的一面五星紅旗，並拋入海中。隨後抗議者又將寫有「香港獨立」的旗幟綁到旗桿上。一些示威者3日當晚圍攻尖沙咀警署縱火，破壞警署院內的車輛，警察後來被迫使用催淚彈擊退示威者並且清場。3日深夜，還有一些示威者在黃大仙地區圍困警車。

大陸媒體《環球時報》今天清晨3點半刊出社評稱，香港警方維護這座城市的法治秩序正面臨越來越大的挑戰。少數暴徒已經不把法治和作為執法主要力量的警察放在眼裡。襲警本來是重罪，侮辱國旗也肯定要承擔法律責任，但他們現在充滿烏合之眾特有的現場猖獗，違法成了他們的家常便飯。

社評主張，「必須打擊這些暴徒的囂張氣燄，其中最有效的手段之一就是依法抓捕他們。」圍攻警署、打砸車輛、向警察投擲石塊、縱火等都已觸犯香港法律，現場就能拘捕涉嫌犯罪的暴徒。如果有清晰的證據，即使現場的局面不利於抓捕，也可以隨後追蹤暴徒實施抓捕。香港法律程序複雜，但是抓捕嫌犯是警察的權力，而且能夠產生不小的震懾作用。不管之後怎麼判，警察的權威至少在這個層面樹立了起來。

社評認為，暴徒畢竟是一小撮，儘管一些港人在當前混亂局勢下沒有充分認識到暴力示威的危害性，但是能夠出手實施暴力的人肯定很有限。「香港警察對這樣的人應當有一個抓一個，可能在實際情況中做不到，但這須是堅定不移的原則。」

社評表示，香港警隊依法履職，有的警察可能受到騷擾，但這決不會演變成這些警察的集體風險。首先他們在維護法治，部分市民現在可能不理解，但後者最終會醒悟過來的。香港社會需要一支忠誠法律且高度專業的警察隊伍，那個社會不會像一些示威現場所展示的那樣糊塗，法治精神在這座城市被破壞，但它一定會復原。

社評表示，除此之外，中央政府也不會允許香港法治的徹底陷落，14億中國人民也不會答應。少數暴徒能夠亂香港於一時，但他們絕對做不到徹底顛倒香港的秩序。他們休想奪取香港的政權，按照他們的意志改寫香港的法律和規則。

社評支持，香港警察可以充分行使法律賦予他們的權力，嚴格執法，對明顯施暴的示威者採取斷然措施。只要現場情況允許，就該驅散的驅散，該抓捕的抓捕，不用擔心反對派控制的那些輿論做出怎樣的評論。

社評警告，暴徒的膽子都是畸形、脆弱的，他們現在產生怎麼做都沒事的幻覺，依法多抓他們幾個，他們才會清醒過來：法律並沒有走遠，也沒有丟掉牙齒。少數香港暴徒所犯下的罪行在什麼法律體系下都可立即得到辨識，抓捕那些暴徒也是所有法律都支持、鼓勵的。在那些暴徒越來越無法無天之際，相信香港警察不會退縮，抓捕那些暴徒不僅是法律的題中之義，也是香港作為法治社會的真正期待。

(中時 )