德州西部邊境界大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪購物中心3日上午10時左右遭一名槍手闖入掃射，至今造成20人死亡、26人受傷，德州警方趕到後，槍手隨即投降被捕。據警方表示，槍手是一名來自德州達拉斯近郊的21歲白人男性庫魯休斯（Patrick Crusius），他跨越1,000多公里距離來到邊境城市殺人，警方目前朝針對少數群體的「仇恨犯罪」方向偵辦。

德州邊境大城艾爾帕索（El Paso）周六一間沃爾瑪超市突遭一名槍手襲擊，至今造成20人死亡、26人受傷。影片為警方到場後，超市內逛街民眾高舉雙手倉皇離開的畫面。

路透社報導，德州警方在槍擊案發生後召開記者會，指出槍手是一名來自同屬德州東部大城達拉斯近郊城市艾倫（Allen）的21歲白人男性庫魯休斯，距離此次案發地點艾爾帕索約1,046公里遠，若駕車約需要9至10小時。

美國有線電視新聞網（CNN）引述2名聯邦執法人員及1名政府官員指出，調查人員正在檢視槍手數日前在網路上貼出的一則貼文，懷疑該則貼文可能說明槍手大開殺戒的動機，不過確切動機還須進一步調查。

艾爾帕索警察局長艾倫（Greg Allen）指出，警方確實掌握到槍手的一則宣言，懷疑槍手此次行動與「仇恨犯罪」（hate crime）有關。根據美國聯邦調查局（FBI）官網，仇恨犯罪指的是犯罪者針對受害者的種族、膚色、信仰、國籍等有偏差認知，所進行的犯罪行動。

另外，網路上也出現槍手進入商場後持槍行兇的監視器畫面，畫面顯示，男子戴著眼鏡，犯案時穿著深色上衣、寬鬆卡其長褲。

#BREAKING Surveillance photos of El Paso Walmart shooter pic.twitter.com/DdvohmZ3oo — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 3, 2019

21yr old Walmart shooter Patrick Crusius of Dallas is in custody. He killed 18 ppl & was inspired by “Great Replacement” anti-immigrant theory like NZ and Poway shooters. He left a white supremacist manifesto attacking Mexican immigration. Image is from his FB page. pic.twitter.com/YZ7bXLiKxB — THE CONNET (@THEAlleyeceeing) August 3, 2019

美國廣播公司第7頻道（ABC 7 News）報導，警方在接獲報案後6分鐘趕至現場，槍手隨後向步步進逼的警方投降，雙方間沒有發生衝突或打鬥。

CNN報導，周六德州沃爾瑪商場遭遇攻擊時，當時共有約3,000民眾在商場內逛街，有許多民眾正在超市內選購返校用品，由於艾爾帕索正位處美國與墨西哥邊界，當中也有許多墨西哥人跨越邊境來到這裡購物，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示死者中有3人為墨西哥公民，另外6名墨西哥人受傷。

(中時電子報)