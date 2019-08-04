就算明天(5日)在拉斯維加斯舉行的美國男籃訓練營都要起跑了，美國男籃的退隊潮仍無停止跡象！《ESPN》記者溫霍斯特4日報導，尼克前鋒蘭道爾將因家庭因素，宣告退出美國男籃培訓，如此一來，美國男籃培訓名單僅剩15人。

擺明不給美國男籃新任教頭帕波維奇面子，加上今年男籃世界盃跟新球季訓練營時間過於接近，眾多球星都放棄這次為國效力的機會，也讓這支所謂的「夢幻十三隊」星光逐漸黯淡，甚至不被外界看好可以完成男籃世界盃3連霸壯舉。

目前這支美國男籃培訓隊名單還剩：肯巴沃克、羅瑞、哈里生巴恩斯、米德頓、透納、庫茲馬、布魯克羅培茲、米爾沙普、米契爾、塔圖、塔克、桑迪斯楊、史馬特、傑倫布朗、阿德巴約與梅森普朗里，這次訓練營將進行到9日結束。

其實不只培訓球員，就連陪練球員也有退隊潮，快艇前鋒沙梅特宣布退出美國陪練隊，將由爵士後衛克雷格取代，引發美國資深記者比爾西蒙斯質疑沙梅特退出動機，沙梅特卻回嗆，「半年前你連我是誰都不知道，我只想健康第一。」

(中時電子報)