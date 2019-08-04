香港警方今天清晨召開記者會交代九龍區衝突情況，警察公共關係科高級警司余鎧均指，警方在衝突中拘捕至少20人，批評示威者武力不斷升級，包括投擲汽油彈及縱火等，威脅市民人身安全，警方予以最嚴厲譴責。

余鎧均指出，有示威者包圍尖沙咀警署，至少20輛停在署內的私家車遭受破壞，還有人圍堵黃大仙紀律部隊宿舍，並投擲炮仗入內，嚴重威脅居民安全。示威者亦曾兩度堵塞紅隧，以至將示威活動擴展至東九龍，堵塞龍翔道，又破壞多處逾20組交通信號燈，影響多條主要道路運作。

(中時 )