反修例九龍衝突 警：驅散旺角示威 拘20人 08:582019/08/04 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 7月16日200萬香港人上街要求港府撤回逃犯條例修訂案。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方今天清晨召開記者會交代九龍區衝突情況，警察公共關係科高級警司余鎧均指，警方在衝突中拘捕至少20人，批評示威者武力不斷升級，包括投擲汽油彈及縱火等，威脅市民人身安全，警方予以最嚴厲譴責。 余鎧均指出，有示威者包圍尖沙咀警署，至少20輛停在署內的私家車遭受破壞，還有人圍堵黃大仙紀律部隊宿舍，並投擲炮仗入內，嚴重威脅居民安全。示威者亦曾兩度堵塞紅隧，以至將示威活動擴展至東九龍，堵塞龍翔道，又破壞多處逾20組交通信號燈，影響多條主要道路運作。 (中時 ) #示威 #警方 #九龍 #旺角 #反修例 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港6月人民幣存款較上月跌逾3％ 16:122019/07/31 財經 台灣應提出建設性對港政策 04:102019/08/01 論壇廣場 旺角再遊行獲批准 3日下午登場不經市中心 10:092019/08/03 兩岸 反修例示威氛圍籠罩 港多大學或縮短迎新營 10:222019/08/03 兩岸 香港旺角再遊行 起點千人聚集 15:462019/08/03 兩岸 旺角再遊行結束 示威者警署外噴漆 19:492019/08/03 兩岸 旺角再遊行12萬人上街 警署外丟雜物縱火 19:532019/08/03 兩岸 旺角、尖沙嘴警署外 施放催淚彈清場 22:062019/08/03 兩岸 旺角遊行圍警署 催淚彈清場 04:102019/08/04 兩岸要聞 五星旗落海 反暴力音樂會別苗頭 04:102019/08/04 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 旺角遊行圍警署 催淚彈清場 - 兩岸要聞 - 中國時報 「武裝」升級 港遊行示威者用大型彈弓射磚入警署 - 兩岸 炫台資回流5千億 蘇揆遭打臉 - 日報 陸官媒警告：誰破壞「一國兩制」將受歷史審判 - 兩岸 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。