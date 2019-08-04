連搭公車都可以看出南部人的禮貌與熱情！日前一名網友在PTT發文，分享自己在高雄搭公車的經驗，他發現當地人下公車前都會大聲地跟司機道謝，和台北乘客不同，讓他十分震撼。沒想到，底下竟意外釣出一群桃園網友回應，「桃園的司機都好兇」。

原PO在PTT的Women Talk板指出，「第一次在高雄搭公車時完全被震撼到」，因為下車時大家都會很用力的謝謝司機，尤其是學生每個都在比大聲的，回台北坐公車的時候很失望，還沒有遇過這樣的乘客，印象中自己高中也不曾主動謝謝司機。

原PO又提到，這天他搭公車從後門下車，嘴裡喊著「司機謝謝」，沒想到司機竟然透過廣播回應「再見喔」，他表示，回台北喊這麼多次，終於有司機理我了，很感動。

話題引發熱烈討論，底下網友紛紛留言，「在高雄讀書後才習慣連走後門也大聲說謝謝的」、「高雄人真的都說謝謝司機」，另外，有許多桃園網友都跳出來抱怨，「桃園的司機都好凶」、「我桃園我會，但司機真的很兇」、「桃園人都會說謝謝，但從來沒收到回饋」。

(中時電子報)