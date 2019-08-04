一般來說，兒子發燒，家長不帶去醫院看病，至少會帶他回家休息。但是香港竟然有一名「怪獸母親」，不但要求發燒的兒子回學校上課，還要求醫生開「健康證明」，要向學校證明孩子沒生病，誇張行徑連診所護士都覺得不可思議。

一名香港護士經營臉書《診所低能奇觀》專頁，日前她分享這個「虎媽與可憐兒」的故事。當天這名母親帶兒子到診所就診，問護士可否請醫師開證明書，護士以為她要開「診斷證明書」讓兒子請病假，誰知這名母親竟然是要「健康證明」，好讓兒子回學校上課。

護士望著滿臉通紅的小男生，提議是否先量個體溫，結果竟遭母親阻止，要他先坐到一邊，兒子小小聲說「我發燒了」，但這名母親堅稱他沒事，護士上前想幫小男生量體溫，遭母親喝止，還說她的孩子有沒有病她自己清楚。

而在等候期間，母親洗腦式對兒子說：「等下看診記得說沒事」，兒子忍不住回嘴：「明明有事，為什麼要說沒事啊？」，母親表示，跟醫生說沒事就可以回學校，更說如果不回學校念好書，以後會後悔，兒子狠狠回應：「我寧願你沒有把我生出來」。最後，醫師還是開病假證明，但直到離開診所，母子都沒有再對話。

此事引發網友熱烈討論，有人批評該名母親是「怪獸家長」、「沒尊重過孩子」，更有人狠批「無兒送終，就是這種家長」，更多人同情兒子「小朋友真的好可憐，有個這樣的媽媽」。

(中時電子報)