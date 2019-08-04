綠黨桃園市議員王浩宇。(本報資料照片)

20190803中天新聞 王浩宇「檢舉」警取締 韓攤遭開罰苦喊：給口飯吃

國民黨總統參選人韓國瑜獲提名後的首個周末啟動下鄉之旅，首站直搗民進黨執政的最大直轄市桃園市，韓粉不但擠爆桃園9大宮廟，晚會更湧進逾3萬人、遠超過預估人數15倍。從北到南的攤販從好幾天前，就聚集到桃園卡位做小生意，不過桃園市議員王浩宇，卻在昨天開始就向警方檢舉攤販違規，不少收到勸導單的小販都苦喊，能不能賞一口飯吃就好！

王浩宇並且在臉書表示，「不是不讓你們賺錢，是不該影響居民出入。昨天下午開始，興仁公園週邊的住戶就不斷跟我反應，來自外地的韓粉攤商佔用UBike站、停車場入口、殘障車位等等，甚至有攤商亂移民眾的機車到馬路上、貨車擋住整個巷道、或是擋到居民進出，許多中壢人低聲下去拜託，都被你們惡言相向、罵髒話，我們也很無奈。錢你們可以賺，但可以不要干擾中壢人的生活嗎？」

杏仁哥說:「不是在桃園，(王浩宇)他也會這樣做啦!你就要這樣的趕盡殺絕，我覺得很不人道!」桃園議員詹江村也說，王浩宇一直給警察壓力，沒有必要把庶民經濟操弄成政治對立。現場的攤販則喊冤說「我們都很守規矩，現場也弄得很乾淨。」 攤販也苦喊「只是想混口飯吃!」

《中天新聞》Youtube底下網友留言「做事情的要被人罷免，整天找碴的怎麼沒聽說要被罷免」、「給口飯吃，很難嗎？」、「檢舉他的豪華農舍」、「我下午人在現場，攤販守規矩，並沒有製造髒亂啊…」。

(中時電子報)