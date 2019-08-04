香港旺角等地3日再度發生示威，一些抗議者拆下當地旗桿上的一面五星紅旗，並拋入海中。大陸官媒新華社發表社評稱，「這是對包括廣大香港市民在內的全體中國人民的侮辱，是不可饒恕的犯罪，必須嚴懲不貸。我們要正告所有試圖挑戰中央權威、破壞一國兩制原則底線的醜惡勢力，誰敢冒天下之大不韙，誰就要擔負歷史的罪責，並最終被歷史審判。」

這篇署名「新華社記者」的評論文章稱，香港回歸以來，中央多次表明，將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形。中央強調，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。

文章表示，蚍蜉撼大樹，可笑不自量。「一國兩制」偉大事業不是一小撮香港反對派及其背後勢力所能撼動的。誰觸碰三條底線，誰破壞「一國兩制」，誰就要擔負歷史的罪責。中央不會坐視不管，任由這種情況持續下去。

文章呼籲廣大香港市民認清極少數激進分子的暴力危害和本質，堅決維護「一國兩制」，捍衛法治與社會秩序；堅信香港一定能夠戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，「一國兩制」這艘航船一定能夠劈波斬浪、行穩致遠。

(中時 )