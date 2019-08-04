高雄市長韓國瑜昨趁假日時間，赴桃園走訪9宮廟行程，吸引上萬支持者緊跟。而國民黨籍的鴻海集團創辦人郭台銘，和前立法院長王金平態度不明，近日台北市長柯文哲近日宣布組黨，更為政壇投下震撼彈。港媒就指出，「韓的內心有塊大石頭，始終沒放下。即郭台銘、王金平的動向」。

據媒體報導，王金平昨已赴鴻海土城總部低調和郭台銘會面。對於會面傳聞。郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨日表示：「幕僚沒聽說（郭王見面），老朋友任何時間見面都很正常」，不需要透過旁人。

「郭王合」也讓不少藍營支持者憂心，隨著2020時間越來越近，國民黨初選後卻各山頭卻仍各自林立。反觀民進黨在初選後，逐步整合。尋求連任的總統蔡英文也開始在議題上有所攻防。國民黨整合步伐牛步實令人著急。

港媒《中評社》今刊出一篇評論文，文中指出韓在全代會喊出「一支穿雲箭」，盼黨內支持者歸隊支持他，但其實「內在威脅」比「外部競爭」更棘手。韓國瑜心中，還是有顆「大石頭」，始終沒有放下，「即初選落敗的郭台銘，與沒有參加初選的王金平，兩個人的動向」。

評論稱，韓國瑜昨走訪宮廟，在行程以桃園藍軍為例，意有所指，「桃園是北台灣的龍頭，藍軍重要的大本營，也是藍軍團結的象徵，若2020再輸掉，國民黨前途會非常悲慘」。雖韓沒有直接點名郭王兩人，但是如果郭王兩人，選擇跟韓「分手」，「恐怕」再多穿雲箭都不夠。

(中時電子報)