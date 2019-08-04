據港媒01報導，￼3日舉行的香港旺角遊行「武裝」升級，包括以大型橡筋「丫叉」向警署射磚，令警署內的車輛被毀。民建聯葛珮帆晚上發聲明譴責有關行為，批評示威者「無法無天」。

民建聯在深夜發表聲明，強烈譴責示威者侮辱國旗、違法堵路和包圍警署等行為。聲明指，有人在一項由旺角遊行至大角咀的遊行活動中偏離原定路線，走到尖沙咀海傍「五枝旗桿」位置，蓄意將懸掛的國旗除下，並塗污國旗及丟到海裡。對於此等嚴重損害國家的主權和尊嚴的行為，民建聯表示極為憤怒，作出強烈譴責，並要求警方嚴肅跟進。

此外，民建聯又批評，有示威者蓄意不按原定路線遊行，堵塞紅隧及九龍區多條主幹道，嚴重影響普羅大眾的正常生活；圍堵尖沙咀、旺角和黃大仙警署，又不斷作出挑釁和危害警方安危的舉動，包括用巨型彈弓向警署射磚，形容示威者的行為「幾近瘋狂」，不但破壞法紀和社會秩序，更對警員構成嚴重人身安全威脅。

葛珮帆昨晚發表聲明，強烈譴責旺角遊行示威者。她批評，繼早前在中聯辦大樓外擲油漆彈弄汙國徽，此次更拆下國旗丟入海中，行為明顯並非為了反對《逃犯條例》，也不僅觸犯國旗與國徽條例，「更是對國家主權、中央權威的赤裸裸挑戰，是在破壞一國兩制，絕不能容忍」。她又指現每逢遊行均在本港多處搞事，明顯是有組織、有預謀的政治運動，「此等無法無天的行為，他們借遊行之名，施暴力為實」。

工聯會麥美娟在facebook批評將尖沙嘴旗杆國旗丟入海裡的行為，指這是明顯的挑釁行為，質問目的是什麼？「是要逼迫中央出手？」

(中時 )