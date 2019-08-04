對於外傳鴻海前董事長郭臺銘、臺北市長柯文哲、前立法院長王金平，可能組「黃金鐵三角」迎戰2020大選一事，文化大學教授胡幼偉斷言，不管郭柯王怎麼弄，最後還是高雄市長韓國瑜會贏得總統大選！

胡幼偉於臉書發文表示，昨天，有朋友問他，郭、柯、王弄來弄去，老韓的選情到底如何？他說，郭柯王不管怎麼弄，頂多，情況就是又回到國民黨進行黨內初選民調那一周的社會氛圍。

胡幼偉再表示，還記得那個氛圍嗎？那一周，即使鋼鐵韓粉，也不敢大膽說老韓初選一定會贏。最後的結果，大家都看到了。那只是人同此心、心同此理的反應而已！「朋友說，我太過樂觀了！我說，我不是太過樂觀，我只是相信華人做人做事的普遍價值觀而已」。

胡幼偉認為，除非你能把支持對象在心中隱藏得很好，完全不讓別人知曉；否則，你會投誰一票，會成為別人了解你的基本價值觀的一個指標。當你說你要投給誰誰誰時，你會不會擔心，別人會認為，喔！原來在你心中，也是認為什麼誠信啦、願賭服輸啦、團結啦、做人做事不能只想到自己啦！這些價值觀一點也不重要？

胡幼偉再指出，除非你認為，在台灣，大多數人都把這些基本價值觀當做隨時可以拋棄的垃圾，否則，我大膽預測，不管郭柯王怎麼弄，最後還是老韓會贏得總統大選，情況就跟國民黨初選結果是一樣的。這已經不是老韓個人條件怎樣的問題；也不是郭柯王會有多兇猛的問題；這已經牽涉到大家從小接受的家庭和學校教育，會不會發揮作用的嚴肅問題。

胡幼偉表示，政黨，當然有可能分裂；但你相信在台灣，大多數人的價值信念也分裂了嗎？難道，大多數人平時都有基本價值觀，一遇到選舉，這些價值觀就突然都不見了嗎？他不這麼認為！否則，不會有這麼多人，對四年前的換柱事件依然如此介意！

(中時電子報)