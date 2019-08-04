無黨籍新北市議員李翁月娥有意參選三重立委。（譚宇哲翻攝）

立委余天剛在今年3月的補選中勝出。（譚宇哲攝）

國民黨新北市第三選區（三重區）立法委員人選難產，先前呼聲高的市議員蔡明堂表態不選，前立委朱俊曉也未表意願，據了解，前新北市長朱立倫子弟兵、前民政局長江俊霆呼聲高，而有意角逐立委的泛藍無黨籍議員李翁月娥則明確表態「國民黨沒提名才參選」，盼透過泛藍整合，讓三重綠地變藍天。

三重素來被視為綠營鐵票區，自2008年改制為單一選區制後一直都是綠委獨霸，就連前三重綠委高志鵬去年底因涉貪汙案入獄，藍營鄭世維挾著九合一選後韓流氣勢投入補選，仍以5700多票差距輸給余天，讓三重被視為藍營艱困選區，至今無人表態。

目前率先表態挑戰余天的無黨籍議員61歲李翁月娥，在新北市議會中一直屬於親藍勢力，李翁曾任台北縣第3、4屆蘆洲市長，新北市升格後選上市議員，一路連任，去年九合一選舉更以選區第2高票連任，得票數也從上屆的2萬340票增加到3萬566票，足見深耕地方的實力。

而藍營目前呼聲極高的江俊霆年僅47歲，台大政治系、台大國發所畢業，曾任桃園經濟發展局長、新北經發局長、民政局長，與地方社團、鄰里長互動極佳，江卸任後投入朱立倫輔選行列，也深受重用。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，江俊霆年輕、學經歷俱佳，又是三重女婿，不只基層呼聲高，相信黨內大咖包括朱立倫、新北市長侯友宜等人也都認同，「現在就等朱立倫點頭」。

面對藍營人選未定，李翁月娥表示，她長期關注地方人口老化問題，因此希望到中央為地方爭取社福政策，但前提是「國民黨沒提名才參選」，避免分散票源。

(中時 )