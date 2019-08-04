鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選落敗，但外界仍揣測分析郭尚未放棄參選，讓不少國民黨支持者憂心。前台大教授杜震華3日在臉書發文「給郭台銘先生的一封信」，對外傳郭在初選落敗後可能轉向和台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，他提出五點呼籲郭三思、「勿造成三輸」，請郭支持高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統，才能下架民進黨的蔡英文。

美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士、台大商研院政策所所長杜震華。（圖／取自杜震華臉書）

杜震華昨(3日)在個人臉書發表一篇給「郭台銘先生的一封信」，全文2千餘字。杜震華係美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士、也是前台大國發所教授。

杜震華提到，2013年曾和鴻海高幹們閉門會議，至今已過6年，但他對郭和鴻海的關心，不下於任何國人。他表示，郭台銘在4月17日獲頒國民黨「榮譽黨員」，獲特殊待遇破格參加黨內初選，杜震華當時認為，韓國瑜比郭更適合，但若選民支持，他也樂於支持。

杜表示，郭當時提出3點建議，「第一，當黨員、中常委是責任和擔當，不是來發財的；第二，人民的利益永遠大於黨的利益；第三，必須創造讓年輕人有希望的環境」。當時還說「若初選沒過，一定全力支持初選勝出的人」。 但初選民調7月15號出爐後，韓郭差距17個百分點。杜震華認為此為公開透明且共同監督的事實，更是選民的抉擇，選民決定「讓韓國瑜代表國民黨下架民進黨的蔡英文」。

杜震華表示，近日盛傳郭考量和柯市長等人合流，要退黨組成第三勢力來挑戰大位，他認為身為郭的老友，有必要呼籲郭，「為山九仞 功虧一簣」，要避免造成「個人和家國三輸」的下場。

杜震華提出五點請郭三思：

第一、若參選即違背當初誓言：承諾要「支持初選勝出的人」。

第二、脫黨參選不僅「名不正言不順」，更恐遭綠營窮追猛打「劣跡惡行」往事，殃及社會對企業界的信賴。

第三、對國家社會最大傷害是藍營分裂、選民失望，中華民國復興無望，也讓台灣自由民主繼續惡化、獨裁暴政肆無忌憚、台獨建國更為猖狂。

第四、就算真選上，也會因誤解「國政」等同「企管」，依國外不少企業家領導國家並無優異表現的案例看來，恐毀郭「一世英名」。

第五、為人民和年輕人做出貢獻的途徑很多，例如「經濟特使」亦可。

杜最後強調：「忠言往往逆耳，但確是肺腑之言」。

(中時電子報)