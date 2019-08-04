大部分的應該都有聽說過，進飯店前要「先敲房門3下再側身進入」，主要是向好兄弟示意，不過旅遊達人林龍卻以科學角度來解讀這個動作的真正含意！

林龍在節目《震震有詞》中提到，大部分的飯店房門門把都是銅、鐵、鋁等金屬材質，因此容易產生靜電，他舉自身例子，「像我和老婆去北海道或寒帶地方，她都想要先衝進去，結果被靜電電到吱吱叫，所以說在做『叩叩叩』這個動作時，手上的靜電恰恰就給敲掉了。」

另外，側身進房這個傳統說法也有科學角度可以解釋，林龍說明，有些飯店可能長達一段時間都沒人住，這麼久沒用的情況下，裡面累積許多廢氣、霉氣，所以房客從正面進門後，讓這些穢氣往身上衝不太好。

而關於「進房先將馬桶沖水」，林龍也分享一個台灣旅客的悲慘經驗，當時，有客人到非洲遊玩，在房間上廁所時沒先沖水，結果坐著小號的過程中，沒想到竟慘被毒蠍子螫屁股，讓美好旅程蒙上陰影。

(中時電子報)