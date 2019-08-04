看來接下來的NBA新球季，所有目光焦點都在洛杉磯兩支球隊的內戰！《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日爆料，NBA新球季開打日期訂在10月23日，預計推出跟今年耶誕大戰同樣戲碼湖人對快艇，另一場則是暴龍對鵜鶘。

其實聯盟下個球季狂推洛城內戰戲碼，也屬理所當然，畢竟湖人今年夏天大幅整軍，除了「小皇帝」詹姆斯滿血復活，也透過交易換到「一眉哥」安東尼戴維斯，更簽下考辛斯、庫克、丹尼格林、杜德利等自由球員，爭冠呼聲日漸升高。

快艇更是今年夏天自由市場最大贏球，除了從暴龍挖來上季總冠軍賽MVP里歐納德，也跟雷霆換到保羅喬治，組成聯盟最強雙箭頭，外界無不希望趕緊看到快艇跟湖人分出高低，聯盟才會接連在新球季開幕戰與耶誕大戰安排這場戲碼。

至於鵜鶘擁有今年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，又用交易換來「球哥」朗佐鮑爾、英格拉姆、哈特、法佛斯等人，擺明只想趕緊走出一眉哥離隊陰影，號稱「詹皇接班人」的威廉森，則需真正來到NBA戰場上面，證明自己並非「水貨」。

(中時電子報)