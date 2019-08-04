￼昨日(3日)旺角區遊行後，示威者衝出多條道路堵塞，警方在晚上陸續清場，並多次發射催淚彈。《香港01》報導，警方於清晨召開記者會，余鎧均高級警司（社區關係）（警察公共關係科）稱，有示威者換衣服到黃大仙製造事端。

她形容，警方處理油尖旺及黃大仙的行動「忍讓、克制」，但激進示威者四處破壞，影響無辜市民，警方已拘捕20多名市民。警方聲稱，3日激進示威者以燃燒彈、巨型彈弓、燒垃圾筒，毀壞尖沙咀警署內的車輛，甚至襲擊不同意見的市民，警方對此予以嚴厲讉責。

余表示，原先3日下午旺角有集會遊行，但有另一批激進示威者偏離隊伍，兩度堵塞紅隧。之後到夜晚八時，又四處縱火，圍堵尖沙咀警署，投擲燃燒彈，甚至用巨型彈弓破壞警署及署內車輛。警方更稱示威者襲擊其他意見不同的市民。

余鎧均又還說，激進示威者換衣服，並於黃大仙製造事端，並包圍黃大仙紀律部隊宿舍，掉雜物，威脅到居民人身安全。有記者問及，黃大仙紀律部隊宿舍有居民涉向示威者高空擲物，會否徹查？余鎧均沒有正面回應，僅重覆說有示威者向宿舍民居擲物。

(中時 )