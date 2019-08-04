台北市長柯文哲宣布將在8月6日成立「台灣民眾黨」，引起政壇譁然，更傳出將聯手鴻海集團前董事長郭台銘競選2020總統大選，為選情注入一股亂流。而前外交官介文汲就在臉書表示，柯文哲組黨不過是虛晃一招，真正的目的還是讓民進黨當選。

介文及臉書認為柯文哲組黨不過是虛晃一招。

介文汲臉書發文表示，柯P成立政黨是虛，真正的目的則是拱郭台銘出來選，只要郭出馬，檯面上便會出現2藍1綠的場面，直接影響國民黨陣營的選票，造成藍軍分裂，可以說是成為綠營最大的助選員。

介文汲更說，就算柯文哲釣不出郭台銘這條大魚，他也能待在北市府這個小朝廷，利用台民黨立委選舉，保證支持者的力道不散，並藉機招兵買馬、壯大聲勢，蓄力2024。

柯文哲這次組黨可以說是陰謀算盡，介文汲認為不管哪種結果都對柯文哲相當有好處，若成功引郭台銘出征導致蔡英文連任，必讓綠營點滴在心頭，大大賣民進黨一個人情；退一步則可以保證柯家軍的力量，備戰2024。身為「深綠」政治人物的柯文哲終究還是心向民進黨的，如今柯退出2020大選已經雖可以說是已成定局，但他對於選情的影響則依舊不可不防！

(中時電子報)