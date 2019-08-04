據美國之音報導，美國總統川普8月3日表示，對大陸進口產品加徵10％新關稅進行得很好。他堅稱，「美國消費者並沒有為這些新徵關稅埋單，也沒有出現通脹。」

川普在推特發文說，「徵收中國的關稅進展很順利。他們正在向我們支付數百億美元。他們是通過貨幣貶值並注入大量資金維持他們的系統運轉的方法得以向我們支付關稅的。我們的消費者迄今為止並沒有為此買單，也沒有出現通脹。沒有靠美國聯準會幫忙！」

川普1日宣佈，美國將從今年9月1日起，對剩餘三千億美元的中國進口商品徵收10％的關稅。有經濟學家表示，美國消費者將為這些新的關稅買單。美國國家經濟局（National Bureau of Economic）今年3月份發表的一份研究也顯示，2018年徵收的全部關稅都轉嫁到了美國消費者身上。

川普在推文中還說，有些國家要求通過談判簽署「真正的貿易協議」，「他們不希望成為美國的關稅目標」。

路透社報導，關稅的目的是讓外國進口產品更加昂貴，以增加國內的產品生產，除非國際出口商降價。可沒有證據顯示中國正在削減出口產品的價格。

(中時 )