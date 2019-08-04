黛比哈利是樂隊Blondie主唱。(圖／翻攝自IG)

美國殿堂級樂隊Blondie主唱黛比哈利（Debbie Harry），以一頭亂髮、 不羈叛逆的搖滾造型，成為當時最惹火、性感的金髮女郎，近日她出版自傳《Face It》，揭露遭性侵和被連環殺人犯綁架往事，但比起受到性侵，讓她最心痛的是失去吉他。

黛比哈利在書中雖沒透露時間點，但外媒猜測應該是在她未走紅前發生的事，當時歹徒持刀闖進她家中，並把她和同居男友兼團員克里斯史坦(Chris Stein)綁起來，並搜刮走她的吉他及Chris的相機，接著鬆開她的手，要她脫掉褲子並性侵，事後要她自己去沖澡，雖然有報警，但比起遭到性侵，她覺得失去吉他更心痛。

此外，黛比哈利還曾被綁架，當時她被硬拖進車內，車子裡車窗是沒有把手，且幾乎被關緊緊的，只剩下一點點空隙，她想辦法把手伸到窗外，還藉此打開車門，但歹徒發現後試圖阻止她，卻反而讓車門被撞開，讓她被甩了出去成功脫逃，事後她看新聞，才發現這名歹徒是殺害超過30名女子的連環殺人犯。

(中時電子報)