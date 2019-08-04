2016年立委選戰，民進黨提名的吳思瑤打敗挑戰8連霸的立委丁守中，搶下關鍵一席。確定當選隔天一早，她就風雨無阻在北投、天母一帶謝票。（資料照片，2016年吳思瑤競選總部提供）

前新北市議員李婉鈺有意投入台北市第一選區角逐立委。（圖取自李婉鈺臉書）

國民黨推派現任議員汪志冰（右一）挑戰現任北市一選區立委吳思瑤。（張潼攝）

台北市立委第一選區（北投區、士林區13里）成「女人的戰爭」！民進黨由現任立委吳思瑤出馬爭取連任，國民黨推出市議員汪志冰挑戰，前新北市議員李婉鈺日前也表態有意願參選，已是3個女人的戰爭；如今，台北市長柯文哲也宣布籌組台灣民眾黨，雖然李婉鈺喊話願意入黨，但柯陣營最高人氣的「學姊」黃瀞瑩戶籍就在該區，且早在去年就傳出柯有意派學姊挑戰該選區，一旦她確定出馬，這場女人的戰爭將更趨激烈，且嚴重威脅吳思瑤的連任之路。

民進黨在台北市8個選區僅有第一、第二選區2席立委，因此這2個選區直接由現任者參選，其餘6個選區則為徵召區。綠營由吳思瑤爭取連任，國民黨則透過初選民調，整合自家參選人與新黨議員潘懷宗，最後確定由連任5屆議員、地方實力厚實的汪志冰出線。

原評估是藍綠兩女將的對決，但另名市議員陳建銘擬以無黨籍參選，加上李婉鈺也有參選意願，北市一選區恐呈現「四腳督」。不過，近期陳建銘動作較少，反倒是李婉鈺態度越來越明確，加上去年議員選舉時，李婉鈺敗給曾任吳思瑤助理的戴瑋姍，此次直接到吳思瑤的選區選立委，基層笑說根本是「女王蜂的復仇」。

第一選區原本已成女人的戰場，更值得一提的是，台北市長柯文哲確定組黨，且目標就是要爭取國會席次，當然不可能放棄在「主場」台北市推出立委參選人。高人氣的學姊黃瀞瑩一直是外界點名最有可能披上台民黨戰袍的人選之一，而她的戶籍剛好就在第一選區，加上去年底，柯文哲並未派她參與立委補選，當時就傳出，是為了布局2020，讓黃瀞瑩直接參選第一選區。

地方上人士分析，一旦學姊參戰，第一選區女人的戰爭將相當激烈。李婉鈺如果選到底，其「綠底」多少會影響吳思瑤選票，但對吳思瑤來說，最大的衝擊是來自於學姊參選，因為上屆立委選舉，民進黨大環境氣勢佳，吳又狂拉柯文哲站台助選，這兩項勝選因素在今年已經「歸零」，且學姊對於年輕人的吸票能力不容小覷；與此同時，汪志冰要鞏固當地泛藍選票，因為沒有其他對手，困難度不高。

另名地方黨務人士也直言，北市一選區的選情關鍵就在柯文哲的動態，柯家軍派不派人，將直接影響到吳思瑤的連任之路。

(中時 )