動感天后蔡依林(Jolin)今年推出新專輯《Ugly Beauty》，又是演出又是領獎，讓她忙上加忙，好不容易前陣子偷到空檔，女神趁機揪好友低調出國度假，不時在IG貼出美照或當地景致，跟粉絲分享，而昨天她又更新照片，這回竟有俊帥洋男入鏡，兩人甚至勾手，沒想到竟釣出「緋聞網友」五月天阿信冷回，眾人大驚這根本就是吃醋了！

事實上近來蔡依林跟阿信關係拉近，男方很留意女方動態，女神幾乎每一張新照片，都能看到阿信本尊特地來回應，日前蔡依林貼出一張戴著棒球帽伏案猛寫筆記的照片，阿信看了秒留言「好乖巧」，讓眾人直呼被閃瞎，甚至期待兩人感情方面能有點什麼。

而今天凌晨，菜依林又更新了IG新照，這回不是孤身入鏡，身旁竟出現了老外男伴，對方鼻樑高挺、氣質優雅，Jolin輕勾他的手甜笑遙望遠方，寫下：「你是詩人」，不過其實天后勾的不是真人，只是一尊俊帥的雕像，但阿信仍舊在意，忍不住跳出來，留下心碎符號，讓網友看傻，直呼他醋勁好大。

(中時電子報)