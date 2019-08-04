圖由鄭珈珈提供

圖由鄭珈珈提供

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由台灣鄉土文化青年協會領銜主辦、龜馬山 紫皇天乙真慶宮協辦的「2019愛地球─亮麗八里淨灘活動」，8月4日在八里挖子尾北堤沙灘熱血展開！

活動現場超過兩百六十位熱心民眾熱情與會響應，以身實踐公益，用行動愛地球，更有慷慨民眾樂捐物資，一同關心與清淨屬於全體新北市民的沙灘！

本次活動的主要發起人──台灣鄉土文化青年協會執行秘書鄭珈珈表示，當初之所以想發起本次的淨灘活動，實因她平時便會關心環保議題，面對八里故鄉的沙灘如此髒亂，想盡一份棉薄之力。她又接著表示，她來場勘淨灘活動場地時，備感難過，因沙灘上是滿目瘡痍，不免感嘆那真的是她的家鄉嗎？更加堅定了她想關心環保、實踐公益的決心。

活動現場每位參與民眾團結一致，胼手胝足地將清理起來的垃圾、廢棄物等，予以分門別類與裝袋。儘管太陽毒辣，民眾們仍在太陽底下揮灑著汗水，汗水中充滿的不是疲勞，那是為環境盡一份心力的決心。

鄭珈珈表示，用行動愛地球，用愛亮麗八里，環保是每一個人都應盡的責任，地球就是我們的家。

(中時 )