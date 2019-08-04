原本傳出高雄市長韓國瑜秋天將訪日，不過韓國瑜選辦副執行長孫大千今證實，該行程確定取消，原因是韓跟日方本來就有密切接觸，且時值颱風、登革熱高峰期，韓必須以市政為優先，無法抽身。至於訪美行程，不排除年底可能再安排到美國拜會僑界，不過會是在市政繁忙期之後、議會休會期間才會出訪。

孫大千解釋，本來訪日行程就沒有定案，因此行程必須考量市長的時間，8月至10月間可能會有颱風以及登革熱高峰期發生，市長不太可能抽身，且高市府對日管道一直暢通，無論是日本政界、學界以及日媒都陸續來拜會韓市長，雙方管道暢通，實在沒有必要千里迢迢走一趟。

對於接下來會不會再度安排訪美行程？孫大千表示，如果有安排的話，出訪也是美國優先日本，主要是美國距離較遠，日本較近，彼此可以互動頻繁，且美國僑民比較多，目前還沒有規劃訪美行程，但如果有安排，也會以僑界優先，政見為輔，因為韓非常重視僑胞，但也樂意與美國政界交朋友。

孫大千也提到，日前韓市長發出的「穿雲箭」，呼籲僑胞一人一信告訴僑居地台灣人民真正的想法，他們競選團隊將會有下一步的動作，已經有擬好一篇公稿，提供給僑民，讓僑居地的外國官員可以真正了解台灣人民怎麼想。

(中時 )