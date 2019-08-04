美國國防部長艾斯培(Mark Esper)說，他希望在亞洲部署美國的陸基中程常規導彈。美國之音報導，艾斯培擔任國防部長後進行首次國際訪問時說，中程陸基常規導彈很重要，因為印太地區幅員遼闊。

美國之前受到《中程導彈條約》的制約，未能發展射程在550公里到5500公里之間的陸基導彈。美國政府8月2日正式退出了《中程導彈條約》，理由是俄羅斯違背了條約。

艾斯培說，「我們現在應該不受條約的束縛，應該可以尋求我們自己的利益。我們的北約盟友也持相同的看法」。艾斯培拒絕透露什麼時間或在亞洲什麼地方部署美國的中程常規導彈。他只說，希望未來幾個月內進行部署。

分歧人士主要關注美國退出《中導條約》對俄羅斯和美國會有哪些影響，但美國退出條約能讓美國強化對中國的立場。艾斯培說，中國的導彈80％以上射程都在550公里到5500公里之間。他說：「我們也想發展同樣的能力，（中國）不應感到吃驚。」

美國國防部的國防戰略將中國列為首要目標。美國國家進步中心（Center for American Progress）的國防政策專家、前國防部副部長魯迪•德利昂（Rudy deLeon）表示，「中國現在肯定是討論的中心。這是競爭。他們不是敵人，但肯定正在各個角落施展自己的力量。」

美國保衛民主基金會軍事政治力量中心的資深主任鮑曼（Bradley Bowman）表示，一旦與中國發生衝突，美國需要提前準備好不同的能力，防範中國先進傳感器和人工智能對運輸進行破壞。

鮑曼建議，「我們需要分布我們的資產，需要在衝突發生時將資產部署在地區。第一次海灣戰爭時，我們的大型運輸機和貨船花了幾個星期或幾個月的時間才行駛到衝突地區。按照這種方法，他們永遠也到不了。」

艾斯培8月2日開始出訪，首站在夏威夷美國印太司令部停留。他會晤了美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）。艾斯培8月3日抵達澳洲，計劃與國務卿蓬佩奧一起參加與澳方8月4日舉行的二加二會談。此外，艾斯培還將訪問鈕西蘭、日本、蒙古與南韓，然後返回華盛頓。

(中時 )