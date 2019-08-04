彰化縣溪州鄉一處透天厝住宅，4日凌晨近5時傳出火警。（謝瓊雲翻攝）

消防人員架鋁梯入內搜救。（謝瓊雲翻攝）

39歲蘇姓女屋主疑似吸入過多濃煙，被消防人員發現時，已遭嗆暈倒臥二樓浴室，意識不清送醫搶救。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣溪州鄉一處透天厝住宅，4日凌晨近5時傳出火警，男屋主與女兒獲救無礙，但39歲蘇姓女屋主則慘遭濃煙嗆暈，倒臥浴室中奄奄一息，所幸送醫搶救後生命跡象穩定，但仍在加護病房觀察中。

火警當下，人在一樓的男主人立刻察覺並逃出屋外、通報消防局，消防隊6分鐘後趕到，他急著拜託消防人員上二樓搶救仍在睡夢中的母女倆，女兒順利獲救脫困，但妻子已嗆昏。

彰化縣消防局救災指揮中心指出，清晨4時50分獲報，立刻出動各式消防車輛11輛，消防人員28人前往搶救。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添指出，案發現場是RC二樓建築物緊鄰鐵皮車庫和汽車修配工廠，有煙竄出情形，疑似是一樓後方神明廳為起火點；現場疑似有民眾受困，經消防人員入室搜索，上午5時30分在二樓後側浴室內，救出一名女性、69年次傷者，仍有呼吸、但意識昏迷，緊急送往員基醫院搶救。

彰基發言人、副院長周志中表示，39歲蘇女上午由員基轉院至彰基急診。因吸入性嗆傷、經抽驗動脈血檢查報告顯示，血中有一氧化碳中毒，以插管氣管內管維持氧氣呼吸。

周志中指出，患者本身還有內科疾患，不單純只是吸入性嗆傷；身體無明顯的燒燙傷傷勢，故將安排至加護病房救救，目前雖無生命危險，仍需在加護病房後續照護。

葉清添住宅跟汽車修配廠混合的二樓透天與鐵皮屋建築物，一樓後方有神明廳，懷疑是起火地點，燃燒面積約20平方公尺，起火原因需再深入調查。

葉清添表示，受困的39歲蘇女原獨自睡在2樓前方房間，初步研判是在逃生時躲進後方浴室內，可能因吸入過多濃煙而意識不清，生命跡象一度微弱。而火警在5時34分撲滅後，建築物燃燒面積約20平方公尺，車庫內計有3輛小客車及1輛機車受損，起火原因仍需由火調鑑識人員調查釐清。

(中時 )