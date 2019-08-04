美國會「湯姆·蘭托斯人權委員會」兩位共同主席--克里斯·史密斯眾議員與詹姆斯·麥戈文眾議員--2日聯署致函川普政府。他們表示，香港的人權組織已經收集了證據，顯示警方對記者的襲擊，對和平示威者的毆打以及不恰當地使用催淚瓦斯、胡椒噴霧、橡膠子彈和其他人群控制設備，呼籲國務卿蓬佩奧和商務部長羅斯暫停向香港警方出售彈藥、人群控制與騷亂控制設備。

據美國之音報導，兩位人權委員會共同主席說，英國政府已經暫停向香港警方出售催淚瓦斯和其他人群控制設備，並敦促港府對暴力場面進行獨立調查，直到香港的人權問題得到解決。這兩位議員敦促美國政府「盡快採取同樣的措施」。

他們說，這是「由於緊急局勢的升級，2019年7月22日所發生的犯罪團伙不分青紅皂白地攻擊香港公民；一名中國政府官員最近也威脅要在香港使用人民解放軍。」

​蘭托斯人權委員會的兩位共同主席敦促美國政府公開宣佈美國不會為內部鎮壓香港的和平示威活動而提供幫助，並呼籲川普政府鑒於近日事件的發展，要盡可能強烈的反對港府和中國政府把示威遊行定性為「暴亂」的做法，並反對港府和中國政府將他們一手製造的香港政局不穩定的問題歸咎於美國。

兩位議員呼籲美國政府對未來與香港警方的項目和接觸做出進一步的審查。他們提議政府考慮，那些被發現對示威者和記者過度使用武力的人和被發現串通犯罪團伙進行襲擊的人，應拒絕向他們發放美國入境簽證。議員們還要求美國國務院根據1992年通過的「美國-香港政策法」第301條，在未來的香港政策報告中提供更有利於美國與香港合作執法的信息。

這兩位重量級國會議員表示願意與川普政府合作，推動美國利益，保證《香港基本法》以及包括《中英聯合聲明》在內的其他國際協議，保障香港自治與香港公民權益。

(中時 )