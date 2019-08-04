台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。媒體持續追問與郭台銘通話內容，柯文哲表示，不用去把每天的事情對外界揭露，只是大家對台灣的前途都感到憂心，至於合作不是講一句話就可以解決的。

柯文哲表示，去年市長選舉時有個朋友幫忙很多，他剛好是板橋人士，平時上班時也不能趴趴走，所以下班剛好來拜訪朋友，來拜拜就是拜拜。

媒體關心與前鴻海董事長郭台銘通話內容，對此，柯文哲先告訴在場記者說「你們要知道真實人生！」，他表示，大老闆對大老闆講話，底下幕僚都會彙報，不一定要老闆對老闆見面。

柯文哲表示，每天幕僚都會彙報，就知道雙方的狀況，不需要去洩漏什麼，「小英的人也是每天來窸窸窣窣。」至於郭守正與蔡璧如通話是否有將電話交給柯文哲，柯強調，不用去把每天的事情對外界揭露，只是大家對台灣的前途都感到憂心，至於合作不是講一句話就可以解決的。

柯文哲表示，幕僚確實有每天在談，小英的人也是常常來保持聯絡，台灣這麼小，都有聯絡這是事實，至於說未來要怎麼做，再說吧！

關於外界傳出郭台銘、王金平及柯文哲合作，柯文哲表示，自己是自己最大的敵人，依據賽局理論及單一選區而言，只有第一名、第二名，第三名很快就邊緣化，年初的立委補選就是很典型案例。當第三方不會被邊緣化，那就是討厭民進黨、討厭國民黨的力量一直撐著。

媒體追問郭台銘、王金平見面一事，柯文哲笑回，「他們見面就見面，幹嘛一定要扯到我！」他相信2020年選舉之後，台灣的政治版圖會改組，中國歷史上三國只有那一次，從數學模型來說，三角不是穩定的結構，兩極還是穩定結構，「老實說，台灣會走到如此，很多當事人晚上睡覺前要自我反省一下。」

柯文哲表示，本身看過多次生離死別，擔任台大醫院醫師、主任17年，「做一任下一任換你！」等話對他而言聽一聽就好，該怎麼做就怎麼做，如果每個人都把名利擺這麼重，台灣的未來不會更好。

關於是否會邀請郭台銘加入台灣民眾黨，柯文哲回應，不會去要求對方一定要參加，黨真的是在吃便當時產生，黨綱、黨章都還沒寫好，不知道怎麼寫，有時候歷史還是滿偶然！邀請誰來入黨那是以後再說。

郭台銘是否會給予金錢上幫助，柯文哲強調，「錢就是我最驕傲的地方！」開始摸索出一套不用很花錢的選舉方式，以往選舉都要花費上億元，有聽聞兩黨已經在調錢，聽到每個都是幾億、幾億，自己50萬元就打到現在。慢慢要改善台灣政治文化，建立不花錢的選舉，如果台灣總統選舉都要花幾十億元，台灣政治不會變好，「這個模式可以成功，台灣政治才有改善空間。」

(中時 )