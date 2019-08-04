相較於一堆NBA球星擔憂參加男籃世界盃，將會影響新球季個人表現先後退出美國男籃，上季年度MVP得主「字母哥」阿提托康波偏偏不這麼想！正跟希臘隊積極備戰男籃世界盃的阿提托康波表示，他寧願拿MVP去換世界盃冠軍。

「我願意用自己的MVP獎盃，去到大陸換一面世界盃金牌，為國出征對我而言，具有相當特殊意義，當比賽開始，聽到國歌響起，心情真是難以形容，」阿提托康波說，「第一次得分，第一個回合，你都會感覺到這是一種奇妙的經歷。」

「每次為國出戰，我都感覺像是第一次那樣驕傲，幫助國家隊贏球的感覺，更是難以置信，我以前就說過了，只要我像今年夏天這樣保持健康，我將一直願意為國出征！」阿提托康波將成NBA史上首位出戰男籃世界盃的新科MVP。

其實不只阿提托康波，他的哥哥塔納西斯與弟弟柯斯塔也將替希臘隊出賽，「我們會相互鼓勵，讓彼此變得更好，我們三兄弟能在一起打球很不可思議，我們都在努力達成奪冠目標，相信我們母親，以及在天堂的父親，都替我們驕傲。」

(中時電子報)