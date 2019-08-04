台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

關於外界傳出郭台銘、王金平及柯文哲合作，柯文哲今（4日）上午9時許表示，自己是自己最大的敵人，依據賽局理論及單一選區而言，只有第一名、第二名，第三名很快就邊緣化，年初的立委補選就是很典型案例。當第三方不會被邊緣化，那就是討厭民進黨、討厭國民黨的力量一直撐著。

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。

媒體追問郭台銘、王金平見面一事，柯文哲笑回，「他們見面就見面，幹嘛一定要扯到我！」他相信2020年選舉之後，台灣的政治版圖會改組，中國歷史上三國只有那一次，從數學模型來說，三角不是穩定的結構，兩極還是穩定結構，「老實說，台灣會走到如此，很多當事人晚上睡覺前要自我反省一下。」

柯文哲表示，本身看過多次生離死別，擔任台大醫院醫師、主任17年，「做一任下一任換你！」等話對他而言聽一聽就好，該怎麼做就怎麼做，如果每個人都把名利擺這麼重，台灣的未來不會更好。

(中時 )