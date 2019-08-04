光芒梅斗斯(右)被馬林魚捕手阿法洛觸殺。（美聯社）

馬林魚4日碰上美東勁旅光芒，雖然三度打到領先，仍在8局下慘遭逆轉，光芒以8-6獲勝。左投陳偉殷最後半局登板止血，連續解決兩人無失分，自責分率(ERA)降到6.95，這是今年從4月以來首次降到7.00以下！

此役難得馬林魚攻勢順暢，打亂光芒假先發的布局，不僅先馳得點還兩度逆轉比數。打到第8局以6比6平手，馬林魚投手賈西亞(Jarlin Garcia)一登板就挨了陽春炮，又被連續安打丟分，而且只解決了1個人。

這時馬林魚換上陳偉殷，一二壘還有跑者，殷仔7球三振左打凱麥爾(Kevin Kiermaier)，最後一記高吊滑球漂亮騙到凱麥爾揮空。接下來對決強力右打A.賈西亞(Avisail Garcia)，即使很快搶到兩好球也無法解決他，被他敲出右外野安打，但是殷仔居然沒掉分。

原來是光芒二壘跑者趁著安打直衝本壘，馬林魚右外野手B.安德生(Brian Anderson)忽然雷射肩爆發，不落地直傳本壘，觸殺出局！這球就算失分也不算殷仔自責分，但能守住當然很高興，讓光芒再打下去恐怕沒完沒了，總計0.2局無失分，1次奪三振。

陳偉殷自從開季４月10日被紅人打爆之後，自責分率漲到24.75，直到6月中才降至7.00，但不久又被打到8.00以上，在7月份不斷努力之後，終於在8月的今天看見了6字頭，這是本季第二低的數字，前次為開季第二戰的4.50。

(中時電子報)